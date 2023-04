Hayu, la nuova piattaforma di reality On-Demand, ecco cosa vedere

Hayu, 300 gli show disponibili per un totale di oltre 9.000 episodi

Parte di NBCUniversal, Hayu è il primo servizio in abbonamento di streaming video-on-demand completamente dedicato ai reality e che offre tutti gli episodi e tutte le stagioni, in un unico posto. Lanciato nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia nel marzo 2016, Hayu è ora disponibile in Italia e in oltre 40 paesi tra cui: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. Ora sono oltre 300 gli show disponibili per un totale di oltre 9.000 episodi e una selezione di film disponibili in download e “watch on the go”, senza pubblicità. La maggior parte degli show è disponibile in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti, tra questi: tutti i 22 spin off di The Real Housewives, oltre a tutte le stagioni di Below Deck, Million Dollar Listing e tanto altro. Scopri tutti i generi e i contenuti su Hayu tra Casa e design, Incontri, Moda e True Crime. Hayu è disponibile su tutti i dispositivi: mobile, tablet, laptop, smart TV e console selezionate L’abbonamento è di 4,99 euro al mese, senza ADV e senza contratto.

Hayu, le novità di Aprile

Tra le principali novità su Hayu: Below Deck Sailing Yacht arriva in Sardegna, a Celebrity Game Face giocano Ice-T, Halle Bailey e Rita Ora, debutta il nuovo show Celebrity Prank Wars condotto da Nick Cannon e Kevin Hart e la nuova serie True Crime di Dick Wolf: Blood & Money

Deck Sailing Yacht Season 4 • Da martedì 11 aprile il Capitano Glenn e i membri del suo ritrovato staff: Daisy Kelliher, Gary King e Colin MacRae, si riprendono le loro responsabilità a bordo del Parsifal III, direzione Sardegna. Mentre faranno il loro ingresso nuovi arrivi tra le fila dell’equipaggio, il capitano Glenn si sta rendendo conto che la sua leadership “rilassata” ha reso la crew troppo a suo agio, e decide così di farsi carico del Controllo Qualità nel dipartimento Interni, con grande sgomento di Daisy. Nella cambusa, la cucina della chef Ileisha impressiona gli ospiti, ma la sua indecisione e codipendenza portano a problemi di gestione del tempo tra le portate, che la portano all'autodistruzione. Sul ponte, personalità forti si scontrano e una lotta per il potere si traduce quasi in un ammutinamento, mentre Gary si scontra con il suo nuovo marinaio troppo sicuro di sé, Chase. Due triangoli amorosi sovrapposti complicano ulteriormente le dinamiche a bordo, e un incontro scioccante mette a repentaglio l'amicizia di Colin, Daisy e Gary. Con una quasi collisione, un incendio, una ribellione dell'equipaggio, un terribile infortunio tra gli ospiti e due guasti al motore che potrebbero porre fine alla stagione, le nuove puntate di Below Deck Sailing Yacht si prospettano sempre più avvincenti e imprevedibili.

Celebrity Game Face Stagione 4 • Da venerdì 7 aprile è arrivata la quarta stagione di Celebrity Game Face, di cui Kevin Hart, è conduttore e produttore esecutivo. I più grandi nomi di Hollywood partecipano a una serie di sfide assurde e divertenti con l’obiettivo di vincere il Trofeo "Hart of a Champion" e guadagnare soldi per l’associazione di beneficenza da loro scelta. Tra loro: Ice-T, Halle Bailey e Rita Ora. Ogni episodio conterrà tre famosi duetti in competizione l'uno contro l'altro in incredibili giochi estremi da fare a casa.

Brand new show alert! Celebrity Prank Wars Stagione 1 • Da venerdì 7 aprile Kevin Hart e Nick Cannon portano a un livello successivo la loro celebre faida “amichevole” con una nuova esilarante serie di competizioni. Celebrity Prank Wars è una guerra aperta tra celebrità, che inizia con uno scherzo e continua con una serie di vendette.Ogni episodio sarà caratterizzato da celebrità che pianificano e portano avanti scherzi folli. Saranno i presentatori Nick Cannon e Kevin Hart a decidere il vincitore di ciascuna sfida.Le celebrità proveranno ad alzare sempre di più la posta in gioco, elaborando scherzi sempre più complessi, con tanti colpi di scena inaspettati e imbarazzanti, e situazioni e rivelazioni scioccanti.

The Real Murders of Atlanta Stagione 2 • Nuovi episodi ogni sabatoThe Real Murders of Atlanta ritrae i terribili casi di omicidio tra storiche dinastie del Sud, e nuovi ricchi di questa mecca metropolitana tra musica, intrattenimento e tecnologia.Il racconto diretto di inquirenti, testimoni, giornalisti e cari che sono stati legati ai casi, porta ogni storia nella decadenza mortale di Atlanta. È il lato oscuro del Nuovo Sud, dove emergono guerre mortali per mantenere il proprio status e la propria ricchezza e persone disposte a uccidere per ottenere o mantenere una “bella vita”

Blood & Money Stagione 1 • Nuovi episodi ogni domenica Dal narratore di gialli più prolifico della televisione, Dick Wolf, arriva la nuova serie Blood & Money. Ogni episodio racconta le cronache di efferati casi di omicidio e dei loro conseguenti processi.

Tutte le altre Novità

Serie Continuative

Snapped Season 32 - lunedi

Summer House Season 7 - martedì

Made in Chelsea Season 25 - martedì

Watch What Happens Live Season 20 - martedì e sabato

The Real Housewives of New Jersey Season 13 - mercoledì

Vanderpump Rules Season 10 - giovedìTop Chef Season 20 - venerdì

The Real Murders of Atlanta Season 2 - sabato

Blood & Money Season 1 - domenica

Accident, Suicide or Murder Season 4 - domenica

The Real Housewives of Cheshire Season 16 - domenica

Hayu tra film e... cocktail

I film sono sempre stati una fonte di grande ispirazione per i bartender di tutto il mondo, un connubio ormai assodato che, attraverso un cocktail, permetteva di offrire un assaggio di quel mondo dorato del cinema. Oggi, con l’affermarsi delle nuove piattaforme per l’home entertainment come Hayu, il primo servizio in abbonamento di streaming video-on-demand completamente dedicato ai reality, sono proprio i reality show i nuovi trend-setter nel mondo della mixology. E con oltre 300 reality e 9.000 episodi disponibili in download e “watch on the go” senza pubblicità, su Hayu le fonti di ispirazione non mancano. Mentre il tempo del Cosmopolitan, il drink delle ragazze più alla moda di New York, appartiene ormai al passato, Hayu propone i nuovi cocktail ispirati alle sue serie più famose, per godersi una serata da soli in totale relax o in compagnia con i drink dei protagonisti dei reality più amati.

I COCKTAIL



The Dorit - Ispirato a The Real Housewives of Beverly Hills Ingredienti: Grey goose vodka, club soda, 3 limoni Questo è il cocktail preferito della fashion designer Dorit Kemsley, protagonista di The Real Housewives of Beverly Hills, che ordina questo drink in ogni occasione specificando che lo vuole servito in un bicchiere basso con il solo succo dei limoni, “carcass out” cioè senza buccia e polpa. Kyle’s Margarita - Ispirato a The Real Housewives of Beverly Hills Ingredienti: Margarita on the rocks, senza sale Il Margarita è decisamente il cocktail preferito delle protagoniste di The Real Housewives of Beverly Hills, rigorosamente senza sale. Fabellini - Ispirato a The Real Housewives of New Jersey Ingredienti: purea di pesche e prosecco Il Bellini è il cocktail preferito di Teresa Giudice, protagonista di The Real Housewives of New Jersey e famosa autrice di libri di cucina, al punto da creare una sua linea di cocktail Bellini chiamata appunto “Fabellini”.

OG OC - Ispirato a The Real Housewives of OC Ingredienti: Vodka Martini con olive ripiene di gorgonzola È il drink di Vicki Gunvalson, protagonista di The Real Housewives of O.C e parte del cast già dalla prima serie, per questo chiamata anche “The OG”, cioè l’originale. Per Vicki ogni occasione è buona per ordinare un Vodka Martini con olive ripiene al gorgonzola.

Painkiller - Ispirato a Below Deck Ingredienti: Rum, succo d'ananas, succo d'arancia, crema di cocco, noce moscata e uno spicchio d'ananas. Il Painkiller è il drink tipico delle Virgin Islands, una delle ambientazioni di Below Deck, lo show sulla vita dell’equipaggio a bordo di un lussuoso yacht. Chiamato così perché aiuta a dimenticare ogni preoccupazione ed entrare velocemente in una “modalità vacanza”, il Painkiller è spesso preparato dalla crew dello yacht e offerto agli ospiti a bordo.

The Pump-tini - Ispirato a Vanderpump Rules Ingredienti: Vodka, liquore all'arancia, succo di pompelmo fresco, lime fresco, lamponi pestati e zucchero. Oltre ad essere uno dei presunti cocktail serviti e amati da Lisa Vanderpump, protagonista di Vanderpump Rules, sembra essere molto amato anche da una delle più grandi fan della serie, l’attrice Jennifer Lawrence.