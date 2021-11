Hayu, non solo Kardashian: arrivano nuovi reality. I programmi di fine 2021

Con la sua programmazione attuale, hayu offre agli amanti dei reality in Italia l’opportunità di una maratona straordinaria, con oltre 8.000 episodi nuovi di zecca, che possono essere scaricati e guardati ovunque si voglia. L’elenco comprende Keeping Up With the Kardashians e i suoi spin-off, The Real Housewives, Below Deck e Million Dollar Listing. La vastissima gamma dell’offerta supera le aspettative dei fan più esigenti, che non devono neanche temere il rischio spoiler visto che gran parte delle serie americane in catalogo sono disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti. Gli appassionati di reality in Italia possono accedere ai loro contenuti preferiti usando l'app hayu su una gamma completa di dispositivi: mobile, tablet, TV e web.

Below Deck 9 torna con un nuovo capitano

Il superyacht My Seanna salpa con il nuovo capitano Sean Meagher. Quando il capitano Lee rimane bloccato a terra a causa di un problema inaspettato, il suo posto viene preso dal capitano Sean Meagher, che con il suo piglio da vero duro sorprende l'equipaggio facendogli rimpiangere il vecchio lupo di mare. A bordo le tensioni aumentano, si formano nuove alleanze e si rompono vecchi legami mentre il My Seanna naviga in un mare di incertezze.

Vanderpump Rules: tutto sul business

A Los Angeles, Lisa Vanderpump è una delle ristoratrici di maggior successo che è riuscita a usare la pandemia per tenersi a galla. Ora che i suoi ristoranti hanno riaperto, continua ad avere un ruolo di mentore e ad essere una figura materna per chi la circonda. Nella nuova stagione i sogni diventano realtà in un susseguirsi di colpi di scena: un nuovo cocktail bar, fidanzamenti, principi azzurri e chi più ne ha, più ne metta!

Real Housewives of Atlanta – Porsha's Family Matters: una vacanza… energetica

Un emozionante ritratto familiare: Lauren, la sorella di Porsha, organizza una rilassante vacanza per tutta la famiglia in un bellissimo resort in Messico. Gli Williams non si fanno scrupolo a interferire nella vita privata di Porsha, che le piaccia o no. Anche la madre Diane e la sorella Lauren, vecchie conoscenze di RHOA, sono molto popolari tra i fan.

Reality TV quando e dove vuoi tu

hayu offre oltre 8.000 episodi degli show più amati dal vasto pubblico degli appassionati dei reality. Il servizio propone un'ampia scelta, con una grande varietà di programmi in lingua inglese sugli argomenti più vari, quali Casa e Design, Incontri, Cucina, Thriller e Moda. Gli abbonati non devono neanche preoccuparsi del pericolo spoiler, dato che la maggior parte degli show americani sono disponibili su hayu lo stesso giorno della loro trasmissione negli Stati Uniti.

hayu si è affermato in diversi mercati come piattaforma leader nella trasmissione dei reality show. I fan di questo genere hanno ora la possibilità di abbonarsi per 4,99 € al mese*, con 7 giorni di prova gratuita.

*Il numero di episodi varia da mercato a mercato a seconda dei termini di licenza dei contenuti e delle rispettive restrizioni.