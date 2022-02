Hugh Grant in protesta a Londra, l'attore britannico tra le fila anti-BoJo

Hugh Grant contro BoJo, anche l'attore sabato a Londra protesterà contro il premier britannico

Non è una novità che l'attore inglese non sia contento della Brexit né del premier britannico Boris Johnson. Ora Hugh Grant scende in campo personalmente contro il capo del governo, ed esprime il suo sostegno alla marcia contro il leader che si terrà a Londra sabato 19 febbraio.

La star di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale ha rilanciato l'annuncio della protesta con due emoticon, il dito puntato, la mano a pugno, sul suo profilo Twitter.

A organizzare l'evento è un gruppo di attivisti, "Take back Democracy", che si dice "stufo" del governo di Johnson e dei conservatori. Nel loro tweet, condiviso dal divo britannico, si legge il messaggio anti-BoJo: "Non ho mai visto più aziende fallire, più persone in povertà, un così grande divario tra ricchi e poveri, o una tale corruzione nel nostro governo. Serve un cambiamento, e comincia sabato".

LEGGI ANCHE: