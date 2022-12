I 20 migliori album pop-rock del 2022: Taylor Swift, Harry Styles, Lizzo e...

I 20 dischi usciti nel 2022 e che proprio non si possono perdere



HARRY STYLES - HARRY'S HOUSE

Diciamo la verità, in pochi pensavano che fosse possibile per Harry Styles passare dal ruolo di star di una boy-band a quello di performer realmente rispettato. E quando il successo planetario del singolo “As it was” è esploso nelle mani degli scettici, subito questi hanno fatto illazioni sulle somiglianze con “Take on me” degli A-ha (vale la pena di cercare in Rete il magnifico mashup). Invece, “Harry's house” si inserisce nella ricca tradizione del pop d'autore, dove Styles si trova in ottima compagnia: dagli Abc ai Travis.

RED HOT CHILI PEPPERS - THE RETURN OF THE DREAM CANTEEN

A soli sei mesi da “Unlimited love”, uscito a inizio 2022, arriva anche il tredicesimo album per la band di Atnhony Kiedis, rinfrancata dal (nuovo) ritorno di Jack Frusciante nel gruppo. La promessa del titolo non è tradita: il RHCP sembrano davvero energici come da ragazzini e, oltre al loro tipico crossover funk-rock, sciorinano numeri che sembrano uscire dai migliori repertori degli anni '70 e '80. Ottime notizie per i (tantissimi) fans della band, tra i quali circolavano perplessità rispetto alle più recenti produzioni. They're back!