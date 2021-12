I migliori film italiani e internazionali del 2021, da Sorrentino a Lady Gaga

I migliori film italiani e internazionali del 2021: Da Paolo Sorrentino a Lady Gaga, tutto il meglio di un anno di grande cinema

E' stata la mano di Dio

Paolo Sorrentino punta al secondo Oscar della sua carriera con il suo film più autobiografico. Il regista napoletano porta sullo schermo la tragica perdita dei suoi genitori, a soli 16 anni, stroncati da un incidente domestico dal quale lui si è salvato solo grazie a una fortunata coincidenza: si trovava a seguire il Napoli in trasferta. “Maradona mi ha salvato la vita”, spiega l'autore già incoronato da “La Grande Bellezza”.

Coda

Sian Heder dirige la storia di Ruby, 17enne e unica persona udente di una famiglia di sordi. Oitre a collaborare nella gestione dell'attività di famiglia e a studiare, coltiva una grande passione per il canto che la spinge a entrare nel coro della scuola. Il maestro Bernardo Villalobos è molto severo con lei, ma riconosce che ha un grande talento e cerca così di prepararla per l'audizione a una prestigiosa scuola. Ruby si trova ora a un bivio: seguire i propri sogni o continuare ad aiutare la sua famiglia?

Don't Look Up

Variazione sul tema “disaster movie”: entro sei mesi una gigantesca cometa colpirà la Terra e provocherà l'estinzione del genere umano. Gli scienziati autori di questa scoperta riferiscono tutto alla Presidente degli Stati Uniti (interpretata da Meryl Streep), ma dopo essere stati snobbati e umiliati dall'amministrazione si rivolgono alla stampa e alla televisione: è l'inizio di un assurdo circo mediatico che coinvolgerà gli stessi scienziati e finirà per generare uno scontro ideologico tra allarmisti e negazionisti, ribelli e militanti filo-governativi, in un mare indistinto di dirette tv, post, tweet, reazioni social, prese in giro, opinioni a casaccio, sondaggi di gradimento, interessi delle oligarchie, calcoli scientifici non verificati, ignoranza al potere e stupidità collettiva che finisce per rendere quasi secondario l'arrivo della gigantesca cometa..

Dune

In un futuro distopico, l'universo è dominato da un sistema feudale, con il potere nelle mani di un imperatore sotto il quale lottano tra di loro delle importanti casate. Sul desertico pianeta Arrakis si trova la Spezia, sostanza preziosa per una varietà di motivi. Alla casata Atreides e al suo capo, il Duca Leto viene affidato il controllo del pianeta ma in realtà si sta approntando una congiura per eliminarlo. Leto ha però un figlio, Paul, il quale è dotato di particolari poteri che sta sviluppando con l'aiuto di sua madre Lady Jessica. Anche lui finisce quindi con il diventare un ostacolo da abbattere.

Una Famiglia Vincente - King Richard

Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard Williams (Will Smith) ha un piano che porterà le figlie Venus e Serena dalle strade di Compton in California, al trono del tennis mondiale. Il film, profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo.

Licorice Pizza

Nel 1973, nella San Fernando Valley nei pressi di Los Angeles, un ragazzo quindicenne già attore in carriera incontra una fotografa venticinquenne. La loro singolare storia d'amore passa per il mondo del cinema e il ragazzo è vagamente ispirato alla vita di Gary Goetzman, giovane attore poi divenuto producer. Sean Penn interpreta una sorta di William Holden, mentre Bradley Cooper è il produttore e compagno di Barbra Streisand, Jon Peters. I protagonisti sono gli esordienti Cooper Hoofman e la musicista Alana Haim. Alla regia c'è Paul Thomas Anderson, che molto ha lavorato sia con la band delle Haim, sia con il padre di Cooper Hoffman, il compianto Philip Seymour Hoffman. Il titolo è un modo di dire inglese per indicare i vecchi dischi in vinile a 33 giri.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Guillermo del Toro dirige il secondo adattamento cinematografico (il primo fu nel 1947) del romanzo scritto da William Lindsay Gresham nel 1946. Questa volta c'è un cast davvero stellare: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn. Un giovane e ambizioso giostraio, che riesce a manipolare le persone con poche parole precise, conquista una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Il potere del cane

Scritto e diretto da Jane Campion, Leone d'argento a Venezia, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1967 di Thomas Savage, Il cast annovera Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee. La trama si svolge nel 1925, in Montana. I fratelli Burbanks, Phil e George, sono gli eredi di un grande ranch di famiglia, che mandano avanti occupandosi quotidianamente dello spostamento mandrie, dell'essicazione delle pelli e dell'addestramento degli uomini di fatica. Mentre George è un uomo sensibile e desidera una famiglia, Phil è un bullo patentato e omofobo, ossessionato dal mito del suo mentore Bronco Henri. Quando George prende in sposa la giovane vedova Rose e la porta al ranch, Phil prende di mira la donna e suo figlio Peter e non smette di tormentarli.

Tick Tick Boom Boom

Diretto da Lin-Manuel Miranda, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Jonathan Larson. New York, 1990: nella testa di Jonathan Larson le lancette dell'orologio avanzano inesorabilmente. È come una bomba a orologeria e non c'è verso di fermarla. Dalla mattina alla sera Jonathan si domanda quale traccia può lasciare nel mondo e soprattutto quanto tempo gli resta per creare il suo capolavoro, una commedia musicale futurista che mette a punto da otto anni servendo ai tavoli di un diner. Jonathan è un modello di lotta artistica, che compone canzoni in permanenza e sogna di espugnare Broadway. Indietro restano sovente il sonno, l'affitto e gli affetti. La sua fidanzata vorrebbe lasciare New York, il suo migliore amico ha abbandonato l'idea di essere attore per la pubblicità e la sicurezza economica. Ma Jonathan è un prodigio che attende di essere scoperto e finanziato. Impossibile reprimere il suo dono, bisogna insistere, bisogna meritarsi una sala prove e presentare la propria creazione a una rosa scelta di produttori newyorkesi. Alla vigilia del suo trentesimo compleanno e sullo sfondo di un'epidemia di AIDS, che falcia i suoi amici, la musica si solleva come balsamo. E' nata una stella, che diverrà celebre con "Rent".

The Tragedy of Macbeth

Per la prima volta Joel Coen firma una regia senza il fratello Ethan e si cimenta con l'adattamento della tragedia Shakespeare. FoCon la fotografia da Bruno Delbonnel, il film guarda dichiaratamente a Fritz Lang ed è stato acclamato dalla critica americana. Tra le star coinvolte: Brendan Gleeson, la moglie del regista Frances McDormand e - per la prima volta in un film di Joel Coen - Denzel Washington.

West Side Story (2021)

A quasi cinquant'anni di distanza dal primo adattamento per il cinema, Steven Spielberg ha voluto assumersi oneri e onori della regia del remake del grande classico West Side Story. Com'è noto, il musical del 1961 portava sul grande schermo una versione moderna e newyorkese di Romeo e Giulietta che, fin dalla seconda metà degli anni 50, aveva goduto di un grande successo a Broadway. Questa nuova versione di quello che è diventato un grande classico del 900 si propone di essere più fedele alla versione teatrale originale della trama e dovrebbe ristabilire il giusto ordine delle canzoni, che nel '61 venne invece modificato. Lo sfondo, però, è sempre l'iconica New York anni '50.

La donna alla finestra

Amy Adams interpreta una dottoressa costretta a vivere chiusa in casa per una forma molto invalidante di agorafobia. Le sue giornate scorrono tutte uguali, fino a quando non inizia a sbirciare la vita dei vicini di casa, ma, in un crescendo che ricorda molto “La finestra sul cortile” di Hitchcock, Joe Wright ci guida in uno sviluppo di trama davvero coinvolgente.

No time to die

Il 25esimo capitolo della saga di 007 è anche il quinto per Daniel Craig, giunto all'addio ai panni di James Bond. Per questo gran finale si trova a combattere un supercattivo impersonato dal premio Oscar Rami Malek, diretto (per la prima volta) da Cary Joji Fukunaga, conosciuto per aver firmato la prima stagione di “True Detective”. Parte delle scene sono state girate in Italia, tra Matera, Maratea e Gravina in Puglia oltre che a Sapri che nel film ha il nome cambiato in “Civita Lucana”. La colonna sonora è interpretata da Billie Eilish.

Spider-Man: No Way Home

Diretto da Jon Watts, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno si afferma come il più importante nella storia del Marvel Cinematic Universe, grazie a un cast davvero stellare: Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina , Willem Dafoe e la splendida Zendaya.

Diabolik

I Manetti Bros si cimentano, con il loro stile inconfondibile, con il classico dei fumetti polizieschi. Girato tra Milano, Trieste e Bologna, il film vede Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea a impersonare l'ispettore Ginko. Ma il cast comprende anche altre star: Claudia Gerini, Roberto Citran, Serena Rossi e Alessandro Roja. Nella colonna sonora ci sono due brani inediti di Manuel Agnelli: “La profondità degli abissi” e “Pam pum pam”.

House of Gucci

Diretto da Ridley Scott, è l’adattamento per il grande schermo del libro di Sara Gay Forden sull’omicidio di Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver. Nello stellare cast ci sono Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Salma Hayek (Giuseppina Auriemma) e Al Pacino (Aldo Gucci).