I Linkin Park tornano dopo il suicidio di Chester Bennington con una nuova cantante e un album a novembre

I Linkin Park annunciano una nuova cantante, Emily Armstrong, e l'uscita di un album a novembre

Il Linkin Park sono pronti a tornare sulle scene dopo il tragico suicidio del frontam Chester Bannington nel 2017. Il co-fondatore della band nu metal, Mike Shinoda, ha confermato durante un concerto trasmesso su YouTube che la nuova cantante sarà Emily Armstrong mentre alla batteria ci sarà Colin Brittain. Non solo, un nuovo album uscirà il 15 novembre.

I Linkin Park nascono nel 1996 e hanno vinto due Grammy. Ad oggi hanno registrato 7 album in studio con oltre 70 milioni di copie vendute. Tra i loro brani più conosciuti ci sono sicuramente Numb, In The End e Whats I've done.