Ilary Blasi in Thailandia fa impazzire i fan (e dimentica Totti). FOTO

Ilary Blasi in Thailandia dimentica Totti

Ilary Blasi in Thailandia cerca di dimenticare l’ex marito Francesco Totti. In attesa di risolvere la disputa legale con l’icona calcistica romana, la showgirl si regala qualche scatto e pubblica sui suoi profili social le immagini. Ieri, giorno della Befana, Ilary si è ritratta distesa sulla sabbia, a pancia in giù, con un tanga nero. E i fan apprezzano.

Ilary è stata lambita, proprio qualche giorno fa, dal caso della segnalazione dell'Antiriclaggio circa alcuni movimenti di denaro di Francesco Totti. "In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l'avvocato Alessandro Simeone, nell'interesse della signora Ilary Blasi, precisa - in una nota - che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l'estero evidenziati nell'inchiesta del quotidiano 'La verità' e segnalati come sospetti dagli organi competenti''.

''E' dunque impossibile - continua l'avvocato a nome di Ilary Blasi - che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D'altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo''.