In arrivo sulla BBC una nuova serie sulla vita di Freddie Mercury

S'intitolerà Freddie Mercury: A Life in Ten Pictures la nuova serie a episodi sulla vita dello storico frontman dei Queen. Realizzata a stretto contatto con David Wigg, amico del cantante e unico giornalista di cui l'artista si fidava ciecamente, andrà in onda sulla BBC. Il giornalista nel documentario racconta di essere stato uno dei pochi a poter discutere con Freddie della sua malattia, l'Aids: spiegherà infatti che quando ha fatto domande su questo tema, la risposta è stata: "David, sei mio amico e voglio dirti le cose come stanno, ma non devi scriverlo nel tuo articolo".

Si dice infatti che lo storico cantante fosse a conoscenza della sua condizione già dall'87 ma che lo abbia tenuto nascosto il più possibile alla stampa, anche se, quando ha fatto la sua ultima apparizione televisiva ai Brits Awards nel '90, era già chiaro a tutti che avesse problemi di salute. La notizia è stata conclamata al grande pubblico esattamente un giorno prima della morte dell'icona del rock, avvenuta il 24 novembre 1991.

Anche il fotografo Richard Young, amico intimo del cantante, ha onorato la sua caparbietà e la sua volontà di guarire: "Freddie ha affrontato la malattia con grande dignità e senso dell’umorismo" ha raccontato, "In nessun momento voleva sentire di essere in una situazione disperata".

Tra coloro che sono stati al suo fianco fino all'ultimo giorno c'è anche Elton John, uno dei più grandi esponenti del pop contemporaneo: "Non poteva più alzarsi dal letto, ma era sempre Freddie, irriverente, spiritoso e determinato più che mai a non permettere che niente gli impedisse di essere sé stesso" ha raccontato Elton, "Mi guardava e mi diceva: “Hai sentito l’ultimo album della Signora Bowie, mio caro? Pensi che lei se la stia cavando bene?” Era incredibile, assolutamente straordinario".