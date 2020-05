Irama, Mediterranea canzone n°1 delle classifiche. Assalto al mercato latino

Irama e il nuovo singolo “Mediterranea” (by Warner Music) volano altissimo, sino al N°1 della classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK diffusa venerdì 29 maggio).

Risultato che si aggiunge a quelli raggiunti questa settimana in cui il singolo di Irama si è posizionato al N° 1 delle classifiche di Spotify, iTunes, Apple Music, al N° 5 di Shazam e in top 20 nella classifica radio.

Un brano che dimostra ancora una volta l'ecletticità di Irama, capace di spaziare tra generi diversi, e di tornare con un brano che farà ballare per tutta l’estate.

Mediterannea andrà oltre l'Italia: la canzone sarà realizzata anche in una versione spagnola e lanciata nelle prossime settimane nel mercato latino.