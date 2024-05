Irene Grandi protagonista The Witches Seed al Teatro Arcimboldi di Milano

Il 31 maggio al TAM Teatro Arcimboldi di Milano andrà in scena The WitchesSeed, la spettacolare e immersiva opera rock firmata dal geniale musicista efondatore dei Police Stewart Copeland, con brani di Chrissie Hynde deiPretenders che si aggiungono alle composizioni di Copelande,Irene Grandi nelruolo di protagonista.La visionaria creazione di un musicista ai vertici del rock mondiale, le canzoni diuna cantautrice di primo piano della scena pop-rock internazionale e una grandeinterprete della musica italiana che si confronta con il teatro musicalecontemporaneo. Insieme per una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e pianidiabolici ambientata nel passato per raccontare anche il nostro presente.Ispirato a documenti storici, agli atti processuali degli anni della più cruentaInquisizione e alle più affascinanti leggende delle culture montane del centroEuropa, The Witches Seed è una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e pianidiabolici: tre donne, abituate a lavorare sodo, vengono accusate di essere streghee dovranno affrontare i pregiudizi di una città infestata dalla peste, riuscendo adevitare il peggio in un modo davvero spettacolare.Attraverso il racconto - ambientato in un periodo storico di crisi economica,sociale e politico-spirituale dovuta alla pestilenza e al diffondersi di nuove fedi ederesie delle accuse - della sopraffazione e della tortura di tre donne da parte dellaChiesa più oscurantista, lo spettacolo sembra dunque parlare della nostracondizione attuale, in un mondo ormai sotto costante pressione di minaccepandemiche, sconvolto dal moltiplicarsi dei conflitti, disorientato dal proliferaredelle fake news e sull'orlo di sprofondare in un nuovo medioevo digitale. Unmondo in cui la lotta per fondamentale importanza per gettare le basi di una rinascita.diritti individuali delle donne e di tutti è di fondamentale importanza per gettare le basi di una rinascita.Nata da un'idea della direttrice artistica, nonché soprano, Maddalena Calderoni,ľ'opera è il frutto della collaborazione creativa di cinque grandi artisti, a partireda Stewart Copeland che ha composto le musiche dell'opera.



Servizio realizzato da Nick Zonna