Isoardi, nuovo show in autunno e su Salvini: "Dentro casa è successo di tutto"

Elisa Isoardi sulla fine della relazione con Salvini: "Ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto"

Sarà un autunno di impegni per Elisa Isoardi. Secondo quanto riporta TVBlob, dopo l'estate infatti la Rai ha pronto per lei un nuovo programma che arriva dagli USA e dedicato al mondo dei tutorial ma che racconterà anche storie declinate al femminile. Lo show andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 dopo due mostri sacri della rete come Ore 14 e BellaMa'. La trasmissione dovrebbe essere prodotta dalla società Casta Diva.

Nel frattempo sono tornate virali su social network alcune dichiariazioni di Isoardi in merito alla fine della sua relazione con Matteo Salvini, durata dal 2014 al 2018. Durante il programma Un giorno da pecora su Radio Uno, la conduttrice di Linea Verde Life aveva lasciato intendere che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva iniziato la storia d'amore con Francesca Verdini mentre stava ancora con lei: "Le ho portate bene, cosa volete che vi dica...".

Isoardi comunque ha ammesso di essere stata preda della gelosia: "Conoscevo la sua password, controllavo il suo cellulare, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto".