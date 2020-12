Isola dei Famosi 2021, quando inizia? Ecco le ultime news

Isola dei Famosi 2021: a condurre ci sarà sempre Ilary Blasy con Alvin come possibile inviato. Ecco quando il reality partirà

Negli ultimi giorni si è molto parlato dell'Isola dei famosi, il reality show di punta di Mediaset insieme al Grande Fratello. Ci sarà o no un'edizione 2021? Stando alle indiscrezioni di TVBlog il programma è presente nel palinstesto primaverile di Canale 5 e un'ulteriore conferma arriva dal fatto che viene citato nei listini di Publitalia, concessionaria pubblicitaria di Mediaset. Tutta la macchina organizzativa sarebbe attualmente in moto e in questi giorni st stanno valutando il cast e la location, che al momento resta incerta.

Quando parte l'Isola dei Famosi 2021? Le ultime notizie

L'Isola dei Famosi 2021 è in programma subito dopo la conclusione del Frande Fratello VIP 5, che salvo ulteriori prolugamenti avverrà il 15 febbraio 2021. L'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe quindi partire tra febbrario e marzo, fermo restando i problemi legati alla pandemia da Coronavirus. A condurre il reality ci sarà ancora Ilary Blasi mentre nel ruolo di inviato si starebbe pensando ad Alvin, che insieme alla showgirl ha partecipato a Eurogames. Per quanto riguarda la location i produttori stanno valutando se continuare in Houndars, sede storica del programma, o scegliere una meta più vicina come le isole Canarie. TVBlog afferma che in caso di cancellazione dell'Isola dei Famosi 2021 ad oggi non ci sarebbe alcun pogramma a sostituirlo e smentisce le voci circolate sui social network di una nuova edizione della Fattoria.