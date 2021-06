Isola del Famosi, Elettra Lamborghini confessa: "Lui me lo farei"

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Lui me lo farei ma Isolde era la mia preferita. Avrei invece litigato con..."

Elettra Lamborghini è conosciuta per essere fin troppo spontanea e senza freni, soprattutto quando si parla di sesso e relazioni. L'erede della casa automobilistica non si è smentita nemmeno a Il punto Z, programma condotto da Zorzi, con una confessione piccantissima che riguarda uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi. Elettra Lamborghini avrebbe avuto una vera e propria cotta per il vincitore dell'ultima edizione Awed.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Awed? Quasi quasi me lo farei"

“Ho una cosa che vorrei dire a un naufrago, - ha detto Elettra Lamborghini - si tratta di una cosa che non ho mai detto in studio. Lo dico ad Awed. Praticamente non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo che a me piaceva Awed. Vi giuro è. Lo guardavo sui social. Si tratta di prima de L’Isola. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, credo si chiami Ludovica, molto bella. In pratica una volta avevo visto delle sue foto e pensai che era un bel ragazzo”,

“Andai a vedere di che anno era, - ha continuato la showgirl - aveva 3 anni meno di me e c’ho messo la croce. Però non c’è mai stato niente. Una volta lui è venuto a un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato questo periodo breve che ho l’ho guardato sui social ed ho detto 'quasi quasi me lo farei'".

Elettra Lamborghini ha poi rivelato il suo naufrago preferito e con chi invece avrebbe litigato: "La mia naufraga preferita era Isolde, perché lei è entrata in punta di piedi, ma è uscita fuori in maniera forte. Con chi avrei litigato se fossi stata in Honduras? Non saprei, ma forse con Andrea Cerioli. Lui era litigioso un po’ con tutti. Poi non ne ho idea".