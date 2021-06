James Michael Tyler, il Gunther di "Friends", ha un tumore in fase avanzata

La recente reunion di “Friends” ha esaltato i fans e gli stessi ex interpreti della mitica serie, ma fino ad ora non era conosciuto un aspetto molto triste: James Michael Tyler, che interpretava il barista Gunther, ha un cancro alla prostata in fase molto avanzata.

Purtroppo il tumore è in metastasi ed ha intaccato alcune ossa, spingendo Tyler a dire: “Probabilmente mi porterà via”.

L’attore, oggi 59enne, ha avuto la diagnosi tre anni fa e ciò nonostante ha partecipato alla reunion di “Friends” con un breve collegamento con Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry, suoi compagni nel cast per ben 10 anni.

Se non fosse stato per le cure in corso, Tyler sarebbe stato presente in studio con gli altri: “Ho scelto io di non andarci di persona, ma di collegarmi via Zoom. Non volevo intristire tutti quanti con la mia malattia”.