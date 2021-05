Friends Reunion: chi ritrova un amico, trova un tesoro: 2,5 milioni a testa

Dopo oltre un anno di trattative, voci e indiscrezioni, finalmente i tanti fans di “Friends” hanno potuto rivedere i loro beniamini tutti insieme! Certo, il tempo passa per tutti e le star non fanno certo eccezione, ma il fatto che David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry tornassero a sedersi sul mitico divano del Central Perk ha creato un’attesa spasmodica.

La reunion dei protagonisti di “Friends” ha letteralmente commosso non solo gli spettatori, ma anche gli stessi attori: sia Courtney Cox che Jennifer Aniston non solo riuscite a trattenere le lacrime e quest’ultima, con un vero colpo di scena, ha rivelato che tra lei e David Schwimmer c’era un’attrazione che rispecchiava la loro storia d’amore: così come Rachel e Ross, anche loro due avevano una “cotta” reciproca, ma, essendo entrambi impegnati, non sono mai andati oltre. Sarà vero?

Un ulteriore spunto che ha resto l’evento, disponibile su Sky on Demand, un successo annunciato, unitamente a una lista di ospiti veramente di prim’ordine: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e persino Malala Yousafzai.

Un’operazione-nostalgia, ma scientemente pianificata dagli specialisti di marketing di Hbo Max, che ha trasmesso la reunion negli USA.

Benché gli attori abbiano dichiarato di sentirsi “una famiglia” e di sentirsi ancora oggi, seppure sporadicamente, il loro ritorno su un set fedelmente ricostruito non è stato certo per amore dei bei tempi andati: ciascuno di loro per la rimpatriata si è messo in tasca ben 2,5 milioni di dollari a testa.

D'altronde lo dice anche il proverbio: chi (ri)trova un amico, trova un tesoro.