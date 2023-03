Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato la "casa dei sogni". Le foto

Jennifer Lopez e Ben Affleck, ecco la loro casa dei sogni

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono riusciti a trovare la "casa dei sogni". Poche settimane fa avevano rinunciato a una villa da 34,5 milioni, ma la coppia, tra le più glamour di Hollywood, non si è arresa e finalmente ha scovato il nido d'amore tanto agognato.

La villa dei sogni di Jennifer Lopez e Ben Affleck è una mega proprietà a Pacific Palisades, che costa quasi il doppio di quella che avevano deciso di non comprare. Si tratta di un complesso da 64 milioni di dollari, con più servizi, tra cui otto camere da letto e 11 bagni.







La villa è in una delle zone più esclusive di Los Angeles, appena a nord di Santa Monica, occupa 1,13 ettari di terreno e comprende una palestra, una sala multimediale professionale, una sala giochi, un ascensore e un enorme cortile con piscina e area firepit.





Jennifer Lopez e Ben Affleck, le loro ville in vendita

A febbraio Jennifer Lopez ha messo in vendita la casa che prese circa otto anni fa per 28 milioni di dollari a Bel Air (nove camere da letto) per 42 milioni. Ben Affleck ha venduto non molto tempo fa la sua villa per circa 30 milioni di dollari.

Leggi anche