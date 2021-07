Jennifer Lopez esplosiva nel nuovo singolo "Cambia el paso" con Rauw Alejandro

Jennifer Lopez è tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest’estate! È disponibile in digitale “Cambia el paso", per la prima volta insieme all’artista portoricano Rauw Alejandro

Prodotto da Trevor Muzzy (Pitbull, Usher, Jason Derulo), collaboratore di lunga data e vincitore di un Grammy Award, il brano è caratterizzato da un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo reggaeton e sprigiona l’energia tipica del pop.

Guarda la splendida Jennifer Lopez nel video di "Cambia el paso"

Lo scorso anno Jennifer Lopez ha pubblicato due delle hit in lingua spagnola di maggior successo di tutta la sua notevole carriera fino ad oggi, “Pa Ti” e “Lonely” insieme a Maluma. L’incredibile videoclip, diviso in due parti, ha raggiunto oltre 133 milioni di visualizzazioni e i brani in totale oltre 100 milioni di stream.

Al momento Jennifer Lopez sta ultimando il suo nono disco in studio, il primo in lingua spagnola dal 2007.

Ad oggi, rimane l'unica artista donna ad aver ottenuto contemporaneamente un album alla prima posizione in classifica e un film al primo posto al box office. Con una carriera che dura da oltre due decenni, Jennifer Lopez è consolidata nella storia come un'icona mondiale.