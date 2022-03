Joaquin Phoenix è Napoleone nelle prime foto rubate dal set di Ridley Scott

Sono trapelate oggi le prime foto rubate dal Daily Mail sul set del film Napoleon di Ridley Scott, dove Joaquin Phoenix veste i panni del condottiero francese Napoleone Bonaparte.

Il film è in fase di riprese per Apple TV+, e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2023. Originariamente intitolato Kitbag, Napoleon è un progetto di Ridley Scott nato proprio per tornare a lavorare con Joaquin Phoenix.

Inizialmente il ruolo di Joséphine Bonaparte era destinato a Jodie Comer, ma il progetto è slittato così tante volte che alla fine l'attrice è stata sostituita con la bellissima Vanessa Kirby, che ha interpretato la sorella della regina Elisabetta nelle prime stagioni della serie The Crown.



First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”.



