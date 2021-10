Jovanotti e la malattia della figlia. "Mi cedevano le gambe. Sei mesi duri"

Jovanotti e la malattia della figlia. "Mi cedevano le gambe"

Jovanotti sceglie lo "Ieo per le donne" per raccontare tutto il suo dolore da padre per l'improvvisa malattia della figlia. Il cantautore spiega come Teresa, che oggi ha 22 anni, abbia affrontato il tumore. Il nastro - si legge sul Corriere della Sera - si riavvolge fino al 2020: "Si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male". Dopo un primo esame, gli approfondimenti allo Ieo e la diagnosi il 3 luglio. Da quel momento "è iniziata un’avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene — dice il cantante. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la scuola».

La ragazza a gennaio aveva annunciato la guarigione sui social. Del periodo di cura, trascorso tra la casa di Milano e lo Ieo, - prosegue il Corriere - Jovanotti ricorda: "Mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano». Mesi duri, dove le restrizioni imposte dall’epidemia hanno paradossalmente aiutato. Il Covid "ci ha facilitato l’isolamento. Io sono riuscito a tenere a bada tutti i parenti. Proiettavano su Teresa la loro preoccupazione".