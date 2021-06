Jovanotti: "Sono un ragazzo vaccinato", ed esulta anche il presidente Giani

Jovanotti, Chiara Ferragni, Mariah Carey: le star si vaccinano e lo postano sui social

Anche Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, si è vaccinato contro il Covid-19 ed esulta con le dita alzate in segno di vittoria e un post sui propri social: "Sono un ragazzo vaccinato". Il riferimento è alla sua canzone forse più celebre: "Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno", cantava nel 1992.

E la fortuna di questi giorni è invece poter ricevere il vaccino contro il coronavirus, come tante star stanno facendo, per poi condividerlo con i propri follower via Facebook, Instagram o Twitter. Anche la super influencer Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose di vaccino proprio ieri mercoledì 2 giugno e l'aveva postato insieme al consiglio per tutti di imitarla il prima possibile.

A parlare di Jovanotti, però, è anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che ha pubblicato su Facebook una foto del cantautore nell'hub aretino dove è stato vaccinato: "Abbiamo un 'ragazzo vaccinato' d'eccezione in Toscana, alla casa della salute di Camucia a Cortona. Grande Jovanotti!".