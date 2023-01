Kevin Spacey riceve il premio Stella della Mole al Museo Nazionale del Cinema di Torino da Vittorio Sgarbi sottosegretario per la cultura del MiC con Enzo Ghigo presidente del Museo Nazionale del Cinema e Domenico De Gaetano direttore del Museo.L' attore e produttore statunitense con cittadinanza britannica dopo le varie polemiche espresse da vari media ha deciso di ricevere il premio con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema durante il discorso introduttivo di Vittorio Sgarbi ha dichiarato "Se avessimo dovuto premiare Caravaggio avremmo premiato l'opera, non la vita" "Il cinema è una sintesi tra lettura e pittura e ha bisogno di interpreti e Kevin Spacey è un grande interprete ben oltre quello che il teatro consente". Non dimentichiamo i due premi Oscar ricevuti per miglior attore in American Beauty nel 2000, miglior attore protagonista per I soliti sospetti nel 1996 oltre vari film icone Seven 1995, L.A. Confidential 1997 e la serie TV House of Cards Intrighi del potere 2013 2018. Kevin Spacey durante il suo discorso finale ha dichiarato Amo fare attore, mi dà uno scopo e mi dà l’opportunità di esplorare le altre persone" "Mi considero un uomo molto fortunato. Questa sera è l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, sono davvero benedetto e fortunato, ringrazio il Museo per aver avuto le palle di invitarmi .Sarà presentato a Roma il suo ultimo film interpretato L'uomo che disegnò Dio di Franco Nero "Sarò grato per tutta la vita a Franco Nero per avermi proposto il film e far parte di questa esperienza".

Servizio fotografico e testo realizzato da Nick Zonna