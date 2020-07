L'ammissione dell'attore Giulio Berruti: "Maria Elena Boschi? Sì la amo"

Giulio Berruti esce allo scoperto: "Amo Maria Elena Boschi". L'attore dopo le foto uscite su Chi non poteva più nascondere l'evidenza. "Sono innamorato? Sì, lo sono. E’ inutile negarlo - dichiara alla trasmissione di Rai Uno "C'è tempo per..." - visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più". E' stata necessaria la televisione per far cedere la riservatezza di Beruti che al settimanale F aveva dichiarato da poco: "Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali".

Berruti - si legge su Repubblica - nel suo lungo curriculum di attore cinematografico e televisivo vanta ruoli di protagonista in "Ritorno a Rivombrosa", seguito di "Elisa di Rivombrosa", e in "Squadra Antimafia - il ritorno del boss". Berruti è anche laureato in Odontoiatria con specializzazione nel 2015 all'Università di Tor Vergata in Ortodonzia.

Lui è Giulio Berruti, attore romano di 35 anni, e lei è l'ex ministra alle Riforme Istituzionali Maria Elena Boschi. L'attore ha confermato la storia d'amore a "C'è tempo per...", programma mattutino di RaiUno con la conduzione di Beppe Covertini e Anna Falchi, ma era da settimane che le voci rimbalazavano, rilanciate dalle foto sui settimanali di gossip. Tra le prime occasioni in cui erano stati visti in pubblico assieme, il Salone del Mobile a Torino nell'aprile 2019.