La Scala, dalla sala allo streaming: nasce la tv del Teatro di Milano

La Scala di Milano, nasce la tv del Teatro di Milano

Opere, balletti, concerti e non solo: tutti ora potranno andare all'opera. Dal 9 febbraio sarà infatti attiva la piattaforma streaming del teatro di Milano. Sul canale, come riporta Prima online, suoneranno vecchie e nuove produzioni, riprese attraverso le 9 telecamere che il teatro ha installato durante la chiusura della pandemia. La prima, dal 14 febbraio, saranno ‘I vespri siciliani’ di Giuseppe Verdi, che in teatro debutta il 1° e di cui in streaming si assisterà alla quinta rappresentazione. I biglietti per seguire online l’opera diretta da Fabio Luisi con la regia di Hugo de Ana, protagonista Marina Rebeka, saranno disponibili dal 9.