Levante, è suo il brano più suonato in radio da due settimane

Levante, Tikibombom è il brano più suonato in radio da due settimane

“Tikibombom”, il brano che i Levante ha presentato al Festival di Sanremo, è il singolo più trasmesso dalle radio italiane per la seconda settimana consecutiva e raggiunge la certificazione ORO per le vendite .

Anche il video si conferma al n.1 della classifica airplay tv italiana per la seconda settimana (fonte classifica Earone di venerdì) e ottiene 8 milioni e 800 mila di visualizzazioni

Tikibombom è contenuto nell’album MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.

Tikibombom è contenuto nell’album MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.