"Lil Ciu" è il progetto solista di Stefano Porteri, in arte “Ciuino”

Stefano Porteri, “in arte Ciuino”, lancia la sua carriera da solista

Ciuino è il maschile di "Ciuina", nomignolo del tipico uccello chiamato cinciabigia. Un soprannome che ho ereditato dalla mia famiglia, prima mia nonna la Ciuina, poi mio padre e i suoi fratelli, poi mia sorella fino ad arrivare a me, dove il soprannome è diventato negli anni maschile e ormai nome d'arte più che soprannome. Poche persone mi chiamano Stefano. La maggior parte Ciuino, ciui, o appunto CIU.

Abbiamo già visto questo personaggio in più contesti e formazioni musicali, ma da poco più di un anno ha dato vita al suo progetto solista. Inizia tutto con un brano, "Strappato", con la produzione del celebre ex-club dogo, Don Joe, che ha definito il brano molto catchy fin dal primo ascolto.

Il singolo ha avuto un buon riscontro per essere il primo brano pubblicato dall'artista, che ha sicuramente iniziato a salire di notorietà, sia per la qualità del prodotto che per l'immagine molto particolare e curata che mostra di sé attraverso il canale Instagram.

Ora, dopo un secondo singolo pubblicato ad aprile intitolato 5inque vocali, torna alla ribalta con un singolo intitolato A1, prodotto da Salvatore Addeo, in uscita venerdì 16 giugno.

Lil Ciu, il suo esordio con "Strappato"

Per capire il progetto artistico di Lil Ciu si può tenere come riferimento la prima canzone, "Strappato"; un testo che spazia dal crudo al romantico malinconico, con una base a cassa dritta che non lascia spazio nè respiro all'ascoltatore se non in alcuni punti specifici in cui c'è una leggere quiete prima di lanciare un ritornello che difficilmente poi esce dalla testa.