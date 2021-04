Lol Aftershow, quando e dove vederlo in streaming: ecco il video completo

Lol Aftershow, i comici di Lol Chi ride è fuori si riuniscono per celebrare il comedy show

Pochi giorni fa Amazon Prime Video ha annunciato la seconda stagione di Lol Chi ride è fuori. Nell'attesa, la nota piattaforma ha deciso di deliziare i fan con una sorpresona: Lol Aftershow. I comici della prima edizione si riuniscono per celebrare il successo del comedy show condotto da Mara Maionchi e Fedez. Ecco i protagonisti: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

Lol Aftershow, quando e dove vederlo in streaming

L'appuntamento con Lol Aftershow è previsto oggi, lunedì 26 aprile 2021. Il video è disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia Lol-Aftershow. “Un appuntamento da non perdere” avverte la piattaforma. I dieci comici di Lol Chi ride è fuori si riuniscono sullo stesso palco per ricordare i momenti più belli delle faticosissime sei ore in cui si sono messi alla prova. Dal programma sono nati dei veri e propri tormentoni. Il successo dello show è stato straordinario.

L'obiettivo del gioco è resdtare seri per sei ore, resistendo alle battute e alle performances esilaranti degli avversari. Non sono ammesse risate, nè sorrisi nè smorfie. Lol Chi ride è fuori è un esperimento comico senza precedenti. Alla prima risata di uno dei comici scatta il cartellino giallo di ammonizione. Alla seconda risata scatta il cartellino rosso di espulsione. Vince chi riesce a resistere fino alla fine senza ridere. Il primo classificato ottiene un premio di 100.000 euro da devolvere ad un ente benefico. Il vincitore della prima stagione di LOL Chi ride è fuori è Cito dei The Jakal.

Lol Aftershow: video completo

Ecco il video dell'imperdibile evento Lol Aftershow.