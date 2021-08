Luana Sandien, la modella che sognava di posare col fazzoletto di Messi

Fazzoletto Messi, la modella di PlayBoy Luana Sandien ha offerto 600mila dollari per il cimelio dell'ex fantasista del Barcellona

Leo Messi dopo 21 anni al Barcellona non è riuscito a trattenere le lacrime al momento dell'addio ufficiale. L'argentino si è lasciato andare all'emozione in conferenza stampa dichiarando tutto il suo amore per i blaugrana, che a suo dire sono stati per lui molto più di una famiglia. Il fazzoletto con cui Messi si è asciugato le lacrime è diventato oggetto del desiderio di una parte dei tifosi, desiderosi di conservare un ricordo di un momento epocale non solo per il Barcellona ma anche per tutto il calcio europeo. Tra loro c'era anche la modella di Playboy Luana Sandien, che avrebbe voluto posare nuda con il fazzoletto di Messi.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Daily Star, la 27enne brasiliana avrebbe offerto 600mila dollari per lo storico cimelio della Pulce ma alla fine il prezzo è salito fino a 1 milione di dollari. “Ho offerto più della metà dell’importo pubblicizzato credendo che avrei vinto - ha confermato Luana Sandien al tabloid - Ma l’annuncio è scomparso dopo la mia offerta, dal nulla. L’annuncio era online senza fornire ulteriori informazioni sull’esito dell’asta, quindi non sappiamo se qualcuno abbia acquistato il fazzoletto o se l’inserzionista abbia rinunciato all’idea. Io spero di avercela fatta”.