Luca Argentero s'è rotto, pronto a lasciare film e spettacoli per la famiglia

Luca Argentero pronto a lasciare film e spettacoli: "In vent'anni ho fatto tutto quello che potevo"

Luca Argentero è pronto a lasciare lo spettacolo. È il rumor bomba lanciato da Diva e Donna che spiega come una sua recente intervista abbia allarmato i fan. “Dopo una ventina d’anni penso di aver fatto tutto quello che potevo e sono proiettato verso una terza parte della vita…”, ha rivelato l’attore.

Luca Argentero al mare con la moglie Cristina Marino e la figlia

Per lui è importante “recuperare un ritmo di vita che per vent’anni è stato forsennato” e dedicarsi “su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Come per esempio la sua bellissima famiglia. Il settimanale, infatti, ha fotografato il 44enne in spiaggia a Forte dei Marmi insieme alla moglie Cristina Marino e alla figlia Nina Sperenza.

Luca Argentero ci sarà nella terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" e girerà il film Sandokan

L’addio non dovrebbe essere immediato perché Argentero nei prossimi mesi è impegnato su due importanti set. Il primo è quello della terza stagione di Doc – Nelle tue mani (Rai Uno), il secondo lavoro che partirà nelle prossime settimane riguarda il ramake del celebre film Sandokan. Qui Argentero interpreterà il personaggio di “Yanez”, nel film amico del protagonista Can Yaman che vestirà i panni di Sandokan.