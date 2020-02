Luigi Favoloso con Elena Morali in vacanza: ‘La sto corteggiando, mi piace’

Luigi Favoloso: “Elena Morali mi piace tantissimo, la sto corteggiando” – LUIGI FAVOLOSO NEWS

I contrasti tra Luigi Favoloso e Nina Moric hanno tenuto banco per ben due mesi. La denuncia della modella che ha continuato ad accusare l’ex fidanzato di essere stato violento, non ha messo fine ai litigi. I due sono sempre presenti nei salotti televisivi della D'Urso.

Ora rischierebbe una denuncia anche Nina Moric, accusata di aver morsicato il cane dell’imprenditore. Gli animalisti hanno infatti inviato un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sulla vicenda.

Ora, tra i due litiganti, emerge una nuova figura. Si tratta di Elena Morali, la ex del comico Scintilla. Nel salotto di Barbara D’Urso si è scatenato il caos.

Luigi Favoloso: flirt con Elena Morali o finzione per fare gossip? – LUIGI FAVOLOSO NEWS

Ospite da Barbara D’Urso, Daniele Di Lorenzo, ex di Elena Morali, ha accusato Luigi Favoloso di aver contattato la showgirl per architettare una paparazzata.

“La storia con Luigi Favoloso è stata costruita dall’agente di Elena Morali” ha affermato il produttore cinematografico. “Ora è a Beirut con Favoloso e hanno chiamato Fiumara per fare delle foto. Elena è malata, ha bisogno di aiuto, sta finendo in mano a persone che la faranno finire come Sara Tommasi".

I due giovani avrebbero dunque organizzato un viaggio per farsi fotografare e far parlare di sé.

Luigi Favoloso: “Elena mi piace tantissimo, la sto corteggiando”

Luigi Favoloso ha contattato la D’Urso in diretta, dando la sua versione dei fatti. “Siamo a Beirut e stiamo andando in macchina a Damasco. Sono con Elena” ha esclamato l’ex di Nina Moric. “Questo signore (Daniele Di Lorenzo) è stato allontanato da Elena, lui non lo accetta e rompe le scatole” ha proseguito.

L’imprenditore ha poi rivelato di voler corteggiare la ex Pupa.

“È vero che ho contattato Elena per fare delle foto. Quando l’ho vista mi è piaciuta tantissimo. Ho il diritto di corteggiarla, di portarla in giro dove voglio, senza che una persona che da lei è stata allontanata si permetta di andare a dire che lei è matta, che io sono matto. Stiamo facendo un viaggio. Possiamo farlo, no?” ha aggiunto.

A quel punto la conduttrice ha chiesto: “Quindi stai facendo un viaggio con Elena Morali. Ma state insieme?”. Favoloso ha risposto: “Non siamo fidanzati. Sono io che la sto corteggiando. Posso corteggiarla? Sono libero di farlo perché mi piace tantissimo”.

È poi intervenuto Di Lorenzo dando del “pagliaccio” all’imprenditore. In Studio gli animi si sono scaldati e la conduttrice ha messo tutti a tacere chiedendo: “Tu stai corteggiando a Beirut Elena Morali. Ma Elena Morali che è appena uscita da una storia a tre, un triangolo Scintilla-lei-Di Lorenzo, si sta facendo corteggiare?”.

In quel momento è intervenuta la ex Pupa, dimostrando così di essere effettivamente insieme a Luigi Mario. “Barbara ciao. Guarda la malattia ce l’ha lui nella testa" ha esclamato la ex Pupa riferendosi a Di Lorenzo. "Il viaggio? Volevo andare via per il coronavirus” ha spiegato.

“Due ragazzi single di 30 e 32 anni non possono andare a farsi un viaggio insieme?” ha domandato poi Luigi Mario Favoloso.

Le spiegazioni date dall'ex gieffino e dall'ex Pupa non hanno convinto gli opinionisti in Studio.

In molti ritengono che Luigi Favoloso ed Elena Morali abbiano contattato dei paparazzi per improvvisare un flirt e far riaccendere i riflettori su di sé.