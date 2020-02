Luigi Mario Favoloso: ‘Nina Moric mi ha tradito con un amico’. Lei: ‘Patetico’

Luigi Favoloso torna ad accusare Nina Moric di tradimento. La replica della modella non si fa attendere. I contrasti fra i due ex fidanzati sembrano inarrestabili.

Luigi Favoloso contro Nina Moric: “Mi ha tradito con il mio amico. Mi ha tradito anche in Puglia quando è andata con Corona”

Gli scontri fra Luigi Favoloso e Nina Moric non si fermano. I due continuano a litigare via social e nelle trasmissioni televisive. Qualche giorno fa Nina si è sottoposta alla macchina della verità ed è apparsa molto strana. L’ex gieffino ha insinuato che la modella avesse fatto uso di alcol o droga. Ora l’imprenditore torna ad accusarla, parlando nuovamente del presunto tradimento ai suoi danni.

Luigi Favoloso ritiene che Nina Moric lo abbia tradito con un suo amico e ha riportato quelle che secondo lui sarebbero le prove. Si tratta dei like che la ex di Corona ha messo a commenti in cui le persone sostengono che lei lo abbia tradito davvero.

“In pratica Nina mette like (quindi conferma orgogliosa) di avermi tradito con il mio amico (episodio per cui l’ho lasciata). Ma scopro che mi ha tradito anche in Puglia quando è andata con Corona” ha riportato Favoloso in una storia su Instagram.

Nina Moric risponde a Luigi Favoloso: "Sei patetico"

La modella croata non ha esitato a rispondere, accusando l’ex fidanzato di aver creato profili falsi.

“Non è mia intenzione sparare sulla croce rossa” afferma la Moric nelle storie di instagram. “Ma sto vedendo l’atteggiamento di Favoloso per i miei like che ho dato a una persona proprio appositamente, perché si capiva benissimo che era lui che si sta facendo mille fake e quindi mi ha bloccato quando ho detto ‘Ciao Favoloso’ e adesso sta facendo la vittima perché è stato tradito. Ma anche se fosse vero? In questo momento stiamo parlando dei maltrattamenti che si devono trattare nelle sedi opportune. Non piangere su Instagram”.

“Sei patetico, ridicolo” ha proseguito la modella. “Non so per quale motivo stia creando tutti questi fake. Luigi devi pensare al tuo bene, a stare bene”.

Nina Moric contro Luigi Favoloso: “Diventa uomo”

La replica della Moric su Instagram non è stata breve. “Abbiamo una cosa in corso seria, quindi abbandona questo atteggiamento da ragazzino e diventa uomo” ha suggerito la modella a Luigi Favoloso. “Ti stai ridicolizzando e non ti fa bene. Provo tanta pietà per te, non pensarmi più, lasciami. È finito l’amore, il rispetto e tutto. […] Pensa alle sedi opportune, non ai tradimenti. Curati tesoro mio, non stai molto bene. Ti abbraccio” ha concluso la Moric.