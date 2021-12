Luisa Ranieri, diva di "E' stata la mano di Dio" e "7 donne e un mistero" FOTO

Tutti pazzi per la bellissima attrice napoletana - le sue FOTO più belle

Luisa Ranieri è senza dubbio la donna che sta caratterizzando questa fine d’anno, nel mondo del cinema. Scelta da Paolo Sorrentino per il ruolo della conturbante zia Patrizia di “E’ stata la mano di Dio”, la splendida attrice napoletana ha fatto girare la testa non solo al giovane protagonista – interpretato dal giovane Filippo Scotti – ma anche dai tanti che sono rimasti incantati dal film, candidato agli Oscar, e dalle scene di nudo di questa sensualissima 48enne.

E non finisce qui. Dopo il successo del film di Sorrentino su Netflix, Luisa Ranieri è anche al cinema con “7 donne e un mistero”, diretta da Alessandro Genovesi con un cast da sogno, che comprende anche Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni. Il film gira intorno al misterioso omicidio di un imprenditore, proprio alla vigilia di Natale. Si tratta del remake del film musicale di François Ozon (a sua volta tratto dalla pièce teatrale di Robert Thomas) e a Luisa Ranieri è stato affidato il film che nella pellicola francese era di un altro riconosciuto sex symbol: Emmanuelle Béart.

Con questa prestigiosa doppietta, Luisa Ranieri allunga un curriculum che l’ha vista protagonista di numerose serie tv (tra cui La Squadra, Boris, Cefalonia, Callas e Onassis, ‘O professore, Amiche mie, Luisa Spagnoli, La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco) e ancora più numerosi film (compresi Il principe e il pirata, SMS – Sotto mentite spoglie, Gli amici del bar Margherita, La vita è una cosa meravigliosa, Letters to Juliet, Mozzarella Stories, Immaturi, Colpi di fulmine, Allacciate le cinture, Forever Young, La musica del silenzio e Napoli velata). A darle il primo slancio di popolarità è però stato il famoso spot "Antò, fa caldo", nel quale dava ampio sfoggio del suo fascino.





Quelle scene di nudo che non voleva fare

Sono comunque impresse negli occhi di tutti le scene di “E’ stata la mano di Dio”, specialmente quelle in cui Luisa Ranieri compare completamente nuda. Eppure, l’attrice napoletana ha rivelato di aver inizialmente reagito con diffidenza al copione propostole da Sorrentino, temendo che la sua età le rendesse troppo difficile recitare senza veli. A convincerla è stato il marito, il collega Luca Zingaretti: "Mio marito me lo ha sempre detto: ‘Sei più bella nuda che vestita, i vestiti su di te sono di troppo. Più semplice sei, più il tuo corpo prende bellezza. La mia fisicità sullo schermo diventa imponente, tanta’. Lui l’ha capito subito e me lo diceva di togliere, ma io non lo ascoltavo". Non a caso, lo scorso 16 dicembre, Zingaretti (fratello di Nicola, Presidente della Regione Lazio) ha festeggiato il 48° compleanno della moglie con un post davvero romanticissimo, una foto dei Luisa accompagnata dalla frase “sei luce”.

Zingaretti-Ranieri: la coppia più bella dello show-biz

Riconosciuti da tutti come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, Luca e Luisa si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia. Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Emma, seguita nel 2015 da Bianca. Una famiglia davvero felice, a quanto spiega la stessa Luisa: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".