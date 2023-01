Madonna torna live in Italia: scopri dove, quando e come comprare i biglietti

Madonna torna in concerto in Italia, a 65 anni suonati

Madonna torna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. La data milanese farà parte del tour mondiale “The Celebration Tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni. Per allora, la regina del pop ne avrà compiuti 65, essendo nata il 15 agosto 1958.

I membri del Fan Club di Madonna avranno l'opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 18 visitando il sito madonna.com.

Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle 9 di mercoledì 18 gennaio, fino alle 18 di giovedì 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress. A partire dalle ore 9 di giovedì 19 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10 di venerdì 20 gennaio su su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

I fan potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altro ancora.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale di Madonna che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (BC), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. “The Celebration Tour” si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1° dicembre allo Ziggo Dome.

“The Celebration Tour” ci accompagnerà nel viaggio artistico di Madonna attraverso quattro decenni e renderà omaggio alla città di New York, dove la sua carriera musicale è iniziata. "Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando", ha dichiarato Madonna. Il nuovo brano “Back that Up to the Beat” sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 27 gennaio.