Malgioglio avvistato a Mediaset. Ricucito lo strappo con Chiambretti?

Alle nostre orecchie arriva un’indiscrezione bomba: Maglioglio è stato avvistato oggi a Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset. Lì, come ogni martedì, viene registrato il programma Cr4 condotto da Piero Chiambretti dove Malgioglio è ospite fisso. Ma la scorsa settimana, sempre in quegli studi, si è consumato uno strappo senza precedenti: Cristiano si è alzato ed ha lasciato gli studi non appena un amico di Morgan ha definito il cantante squalificato a Sanremo un genio. “Continuate voi. Vado via”, aveva detto Cristiano. Dopo l’avvistamento di oggi i fan di Cristiano si stanno chiedendo: tornerà in studio? Chiambretti è riuscito a recuperare la sua preziosa presenza a Cr4? Basta attendere qualche ora per saperlo. Infatti, il programma andrà in onda mercoledì in seconda serata.