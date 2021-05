Maneskin, “Damiano ha sniffato coca”: l’accusa di una giornalista francese

MANESKIN/ ACCUSE DALLA FRANCIA: "DAMIANO HA SNIFFATO COCA". LA BAND: "NOI SIAMO CONTRO LA DROGA" E SI SOTTOPONGONO AL DRUG TEST

La grande vittoria dei Maneskin all'Eurofestival che riporta il premio continentale in Italia dopo 31 anni è accompagnata dalle polemiche. L’accusa è pesantissima e si è sollevata sui social dopo un post di Paris Match un magazine francese che punta il dito su Instagram contro Damiano, il frontman dei Maneskin, accusandolo di aver assunto cocaina in diretta televisiva con la complicità degli altri componenti della band. Il gruppo italiano su Instagram respinge le accuse, “Siamo scioccati, siamo contrari alla droga, non abbiamo MAI usato cocaina.”

La giornalista transalpina ha twittato: "Grande tensione a #Eurovision con l'immagine della coke rail di un membro della squadra italiana... gli organizzatori sono in discussione per scoprire cosa fare". La stessa giornalista francese su Twitter ha poi scritto ancora durante la notte: "Proseguimento e fine della saga Eurovision2021 perché non ci lasciamo andare: gli italiani faranno i test antidroga ma rimarrà lì, qualunque sia il risultato ... nessuno vuole scandalo".

QUESTO IL POST INSTAGRAM DELLA GIORNALISTA FRANCESE

MANESKIN/ ACCUSE DALLA FRANCIA, SELVAGGIA LUCARELLI DIFENDE DAMIANO: "BUGIA INFAMANTE"

A difesa di Damiano e del gruppo dei Maneskin si èsubito schierata la giornalista Selvaggia Lucarelli con un post su Facebook: "È tanto incredibile quanto grave che la testata francese Paris Match, sia nel suo profilo ufficiale di Instagram che tramite il tweet di una sua giornalista, scriva che i Maneskin ieri sera hanno assunto cocaina", ha scritto la Lucarelli. "Incredibile perché solo un idiota - ha aggiunto - potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. Grave perché la vittoria di 4 ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Spero che Sony e Maneskin li denuncino. Zitti e buoni amici francesi, su".

In questo video girato dopo l'esibizione e la vittoria finale all'Eurofestival i ragazzi della band italiana giocano a ping pong.