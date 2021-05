Maneskin vincono l'Eurovision: Ferragni-Fedez, appello al voto. Amadeus esulta

Chiara Ferragni e Fedez, appello ai fans per votare i Maneskin all'Eurovision

Gli appelli di Chiara Ferragni e Fedez per far votare ai loro milioni di follower i Maneskin all'Eurovision. A vincere la competizione musicale è stata proprio la band italiana con la canzone Zitti e buoni che aveva conquistato il Festival di Sanremo 2021 davanti proprio a Fedez, secondo assieme a Francesca Michielin (con la canzone 'Chiamami per nome') e Ermal Meta (con 'Un milione di cose da dirti')

Maneskin vincono l'Eurovision, l'esultanza di Amadeus

La gioia di Amadeus alla vittoria dei Maneskin all'Eurovision. Era stato proprio il conduttore, qualche mese fa, a decretare il gruppo romano come vincitore del Festival di Sanremo 2021. Il video postato su Instagram. / Instagram Giovanna e Amadeus