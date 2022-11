Måneskin "pigliatutto": conquistano anche gli American Music Awards

Måneskin "pigliatutto", premiati anche agli American Music Awards, il look audace manda in tilt i fan- FOTO

X Factor, Sanremo, Eurovision e ora anche gli American Music Awards: i Måneskin conquistano un altro successo, questa volta oltreoceano, portandosi a casa la vittoria nella categoria a Favorite Rock Song (miglior canzone rock) con la cover “Beggin’". Altra stella della serata Taylor Swift, che si è aggiudicata ben sei riconoscimenti: miglior artista, miglior video, miglior artista femminile, miglior album pop, miglior artista femminile country, miglior album country. Secondo volto protagonista degli American Music Awards il gruppo BTS, seguito da Harry Styles, premiato come miglior artista maschile e miglior canzone pop.

🎥 | Måneskin accepts the 2022 American Music Award for Favorite Rock Song w/ Beggin’. ⭐️#AMAs #AMAs2022 pic.twitter.com/SgmqIyyVjb — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) November 21, 2022

Måneskin, la band romana battono Foo Fighters, Imagine Dragons e Red Hot

I Måneskin hanno battuto nomi di livello come i Foo Fighters, in gara con "Love Dies Young", Imagine Dragons x JID in lizza con "Enemy". Ma anche Kate Bush con "Running Up That Hill (A Deal With God)") e i Red Hot Chili Peppers con "Black Summer". La band era inoltre candidata in altre tre categorie: miglior artista emergente (Dove Cameron), miglior gruppo (BTS) e miglior artista rock (Machine Gun Kelly).

Måneskin premiati agli American Music Award, la band sul palco con pantaloncini e reggicalze

Ma oltre alla vittoria, a infiammare il pubblico americano è stato anche il look audace del gruppo. La band romana si è infatti presentata sul palco con: giacca, cravatta, pantaloncini e reggicalze. "Per noi che siamo italiani, sì gridatelo pure, ha detto il frontman Damiano David ritirando il riconoscimento in risposta alle grida di approvazione del pubblico in sala, questo premio ha un doppio significato perché mai nessuno ci avrebbe detto che un giorno saremmo stati seduti accanto ai migliori artisti del mondo. Quindi questo premio è meraviglioso e stiamo ancora cercando di rendercene conto. È una grande sorpresa aver vinto in questa categoria fra questi grandi artisti”.