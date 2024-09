Maria Teresa Ruta: "Provai ad avere un figlio con la procreazione assistita, ma non è andata bene"

Si è già sposata 12 volte in giro per il mondo e doveva sposarsi legalmente in Italia a ottobre. Ma Maria Teresa Ruta sposerà invece il 23 marzo il suo compagno da venti anni Roberto zappulla. "sono diventata nonna di Noah e Anita figli di Guenda, figlia di Amedeo e mi voglio godere i miei nipoti" spiega la Ruta a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda mercoledì 18 settembre alle 23 10 su RAI2 "per questo io e Roberto abbiamo spostato le nozze al 2025. Ci amiamo molto e per un certo periodo anni fa avevamo deciso di avere un figlio nostro. Decidemmo di seguire l'iter della procreazione assistita ma arrivati al momento di partire per l'estero, malgrado le valigie pronte, decisi di non partire e di interrompere quel sogno. Temevo che i miei figli allora piccoli ne avrebbero sofferto e invece quando Guenda è diventata mamma mi ha confessato che sarebbe stata felice di avere un fratellino da me e Roberto. Appena partorito, ha voluto me al suo fianco e mi ha detto la cosa più dolce del mondo 'sei una mamma meravigliosa "