Marta Donà, ecco la manager dei big: da Mengoni alla rottura con i Maneskin

Marta Donà, ecco chi è la manager dei big che ha vinto tre volte il Festival di Sanremo

Non solo e non tanto la nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano: Marta Donà è una vera big, anzi la big manager di altrettanto grandi nomi della musica. Prima donna under 40 ad aver vinto, peraltro, tre volte il Festival di Sanremo – due volte con Marco Mengoni, una con i Maneskin.

Come scrive Il Messaggero, la sua agenzia LaTarma srl è composta da un team femminile under 40 (“conta solo la competenza”, dice) e ha già conquistato il BEA, il Best Event Awards nel 2022 e 2023. Donà nasce come ufficio stampa e ora cura i progetti nazionali e internazionali di Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan e dello scrittore e direttore di Esse Magazine Antonio Dikele Distefano. Un impegno che l’ha spinta un anno fa ad ampliare la società, strutturandola con una nuova organizzazione con tre divisioni che lavorano in sinergia: Records, Entertainment e Management

Alla domanda se, come nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano, le abbiano dato dei consigli risponde: “Sono sempre stata supportata dalla mia famiglia e dai miei zii, che mi hanno sostenuto ma da lontano, senza mai interferire". Sulla rottura, nel 2021, con la band più chiacchierata degli ultimi anni, i Maneskin, invece dice: “Ho capito che fare la manager di un artista è molto più di un matrimonio o di una relazione: diventa famiglia. Ma se si separano moglie e marito, si possono separare anche gli artisti. La fine non era preventivata altrimenti non avrei scritto che avevo il cuore spezzato (in un post su twitter, ndr). Ma è una situazione da mettere in preventivo nella vita”.