Massimo Lopez in sedia a rotelle dopo un intervento: “Come fanno i disabili?”

Massimo Lopez ha subito un intervento chirurgico al piede e nel corso della trasmissione "Ti sento" su Rai2 condotta da Luigi Diaco si è presentato su una sedia a rotelle.

L'attore, ospite del programma andato in onda in seconda serata (con ottimi risultati negli ascolti tv) ha spiegato che questa situazione lo ha portato a riflettere sui mille problemi che deve affrontare ogni giorno una persona disabile. "Mi domando come fanno le persone disabili. Devono dipendere ancora di più dagli altri, io ho avuto difficoltà anche a casa mia solo per l ascensore, la carrozzella non c entra. E' una casa moderna ma manca la rampa per la discesa, ci sono solo i gradini; poi esci e trovi i sampietrini, le macchine parcheggiate male che non ti fanno passare, una difficoltà continua. Ho visto un mondo completamente diverso rispetto a prima".

