Matthew Perry, star di "Friends":"Sono stato in coma per overdose da oppioidi"

Matthew Perry, l'attore ed ex star di "Friends": "Sono stato in coma per overdose da oppioidi"

Ha rischiato di morire a causa delle sue dipendenze da alcool e droghe, per la prima volta l'attore ed ex star del telefim "Friends", Matthew Perry racconta la vicenda nel suo libro autobiografico dal titolo "Friends, Lovers and the Big Terribile Thing".

Nel 2018, Matthew Perry e a un anno dalla reunion di "Friens", scrive nell'introduzione del libro: "Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio e lontano dall'alcolismo e dalla dipendenza per scrivere tutto". L'attore a 49 anni a causa di una gravissima infiammazione del colon, esploso per abuso di oppioidi, ha trascorso due settimane in coma: "I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere".

Nel 1997, Matthew Perry, dopo un incidente con una moto d'acqua, ha iniziato a fare uso di Vicodin, un antidolorifico che lo ha portato alla dipendenza da medicinali e in seguito dagli stupefacenti. I suoi problemi erano noti anche sul set di "Friends", anche se l’attore ha assicurato di essere sempre stato sobrio durante le riprese.