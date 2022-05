Medical drama: le fiction più belle di sempre e il loro storytelling

Il successo dei medici in tv si basa su regole precise: ecco quali

Perché il medical drama è un genere che, anno dopo anno, riscuote sempre un enorme successo? Qual il segreto di questo particolare tipo di serie e film? Il fascino dei protagonisti di Doc, ER, Grey’s Anatomy e i diversi altri prodotti che hanno fatto la storia del genere incide, senza dubbio, ma per centrare il bersaglio servono tre elementi che non possono prescindere in alcuna trama di questo filone.

Al tema è stato dedicato un convegno specifico, dal titolo “Il Medical Drama: analisi di un ecosistema narrativo”. Dai lavori sono emerse le tre regole d’oro di questo specifico storytelling: i singoli casi che vengono diagnosticati e risolti in ogni puntata, le vicende personali e sentimentali dei protagonisti ed infine il lavoro di equipe all’interno dell’ospedale.

Una triade che permette ad ogni spettatore di identificarsi con quello che vede sullo schermo, esorcizzando la paura della malattia e della morte che ci accomuna tutti (anche se ancora se ne parla poco) e di provare empatia per i personaggi della finzione.

Poi, ovviamente, ogni prodotto fa storia a se’ e l’espressione è particolarmente indicata per quei medical drama che nessun appassionato potrà dimenticare, ognuno per una ragione specifica.

Ecco le serie sui medici più belle di sempre e i loro segreti

DOC

Il team di 'Doc'

La serie narra le vicende di Pierdante Piccioni, il primario che, in seguito ad un incidente stradale, dopo essere rimasto in coma per diversi anni, si risveglia senza ricordi.