Meloni governa coi bigodini in testa, new look per la premier. FOTO

La premier ci dà un taglio

Tra la Legge di bilancio e il Mes, la Premier Giorgia Meloni trova anche il tempo per cambiare look in vista delle festività, e soprattutto in occasione di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia che si terrà la prossima settimana e che vedrà ospiti del calibro di Elon Musk e Luciano Spalletti.

Nelle foto pubblicate dal settimanale "Chi", si vede Giorgia prima della sua visita dal parrucchiere, lo stesso salone che aveva scelto alcuni giorni dopo la rottura con Andrea Giambruno. Meloni appare tranquilla, con le cartine in testa per i nuovi colpi di sole, senza mai distogliere lo sguardo vigile dal cellulare, strumento fondamentale anche per chi governa il Paese. Alla fine del trattamento, la Meloni sembra entusiasta del suo rinnovato look (ancora più biondo). Con un abbraccio caloroso alla parrucchiera, si prepara, esce con eleganza per poi salire in auto e dirigersi verso Palazzo Chigi.

