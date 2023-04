Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: amore finito? Parla l’attrice

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: la "maretta" è confermata

Il matrimonio ultradecennale tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sembra al capolinea. È proprio l’attrice romana a confermare quelle che sembravano solo voci: 'Il nostro matrimonio è in una fase delicata'', come ha dichiarato al settimanale Grazia.

Appena il mese scorso infatti, avevano ripreso a serpeggiare i sospetti sulla loro chiusura definitiva dopo un papabile abbandono del tetto coniugale da parte del regista livornese. La coppia è nata nel 2008, galeotto fu il set del film “Tutta la vita davanti” da cui iniziò una lunga stagione d’amore tra i due, personale e anche professionale. Da lì infatti, la talentuosa 44enne infatti è diventata la musa ispiratrice del Virzì regista a tutti gli effetti. I film successivi “La prima cosa bella” (2010) e “La pazza gioia” (2016) la vedono come protagonista indiscussa.

Parallelamente a una carriera di successi condivisi c’è stato il matrimonio, nel 2009 - si trattava di seconde nozze per il regista 59enne - da cui sono nati i due figli Jacopo e Anna, oggi adolescenti, rispettivamente di 13 e 10 anni.Il nuovo annuncio di Ramazzotti prende ancor più corpo se contestualizzato nella passata crisi della coppia, che era arrivata persino ad avviare le pratiche per la separazione, salvo poi riunirsi circa un anno dopo.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, quel che è certo è che non tira una bella aria stando alle ultime rivelazioni dell’attrice: “In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e i rapporti evolvono nel tempo. Fioriscono, crescono, vanno a onde. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel migliore modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti”.