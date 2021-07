Mila Kunis e Ashton Kutcher non lavano spesso i figli, e neanche sé stessi

Sembra che la famiglia Kutcher-Kunis stia risparmiando sul sapone. Ashton Kutcher e Mila Kunis sono apparsi in un episodio del podcast Armchair Expert di Dax Shepard durante il quale si è parlato di cleaning routine, ovvero: su come e quanto ci si lavi.

Shepard ha detto alla co-conduttrice Monica Padman che usare il sapone ogni giorno danneggia il corpo privandolo degli oli naturali, e Kutcher e la Kunis hanno concordato, dicendo che neanche loro si lavano tutti i giorni.

"Non ho avuto l'acqua calda da bambina" ha specificato la Kunis "quindi non facevo la doccia molto spesso". L'abitudine le è rimasta da adulta e l'ha passata ai figli avuti con Ashton Kutcher, Wyatt, di 6 anni, e Dimitri, di 4.

"Non sono mai stata quella mamma che faceva troppi bagnetti ai neonati", ha continuato la Kunis. E ora che sono più grandi, il marito Ashton Kutcher ha specificato che hanno una filosofia da seguire: "Se gli vedi della sporcizia addosso, puliscili", ha detto. "Altrimenti, non ha senso farlo." Kutcher stesso ha specificato che si lava "le ascelle ogni giorno e nient'altro" e ha la tendenza a "sciacquarsi la faccia dopo un allenamento per eliminare il sudore". Mila Kunis, invece, ha detto che si lava la faccia due volte al giorno.