Mirea Flavia Stellato, che successo come suor Aisha nel "Bar Stella" di Stefano De Martino

Mirea Flavia Stellato ha incantato tutti nella stagione finale di Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino che si è concluso nei giorni scorsi. Il divertente personaggio interpretato dall'attrice (giornalista e creator) della suora novizia molto sui generis, parla un latino maccheronico e conosce a menadito la grammatica della tv, ha conquistato il pubblico.

Suor Aisha è piaciuta a tutti. Dulcis in fundo, per l'ultima puntata Mirea Flavia Stellato si è concessa un casquet con Stefano De Martino. "La mia Aisha si è trasformata in qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto fatto vedere nel corso della stagione. Oltre alle sue benedizioni, ne ha fatta una anche per se stessa perché ha ballato con Stefano, sì. Mi ha fatto fare un bel casquet. Suor Aisha, poi, parla continuamente latino, un latino maccheronico certo, va da sé che con Stefano non potevo fare altro che ballare il latino…americano!", racconta in un'intervista a Fanpage in cui rivela che oltre a essere giornalista, attrice e creator sta per terminare un master in geopolitica dell'aerospazio.

Mirea Flavia Stellato, suor Aisha di Bar Stella: “De Martino? Un vero signore e non ho mai visto del divismo in lui"

Un modello a cui tende? "Nel cuore c'è Sophia Loren. Ho avuto l'onore di intervistarla facendole una domanda che mi è rimasta dentro". La domanda: "Per lei cos'è la felicità?". E la Loren... "Mi rispose rimbalzando la domanda: per lei, che cos'è? Un tumulto interno, poi mi disse, va e viene. A volte può essere costante, a volte meno, può essere un'illusione, una certezza, una sensazione. Ma qui, poi, entriamo addirittura nella filosofia. Passiamo dall'aerospazio alla filosofia al casquet con De Martino. Non mi sembra il caso".

"A proposito di De Martino, non è che tra le dodici…", le viene chiesto nell'intervista a Fanpage. "No, Dio mio, no. Assolutamente, non ne ho proprio idea di tutto questo… con me, Stefano si è sempre comportato da vero signore"

"Figuriamoci, però, la domanda la faccio seria: come ci si trova al cospetto di un personaggio che centrifuga tutto. La cronaca rosa, il gossip, la televisione. Stefano è uno e trino, in questo senso", chiede l'intervistatore. Mirea Flavia Stellato spiega: "La cosa bella di Stefano De Martino è che non porta nulla di quello che c'è all'esterno. Quando a Bar Stella arriva Stefano, arriva davvero l'amico della porta accanto. Un uomo umile, un amico con cui parlare di tutto. Tutto il rumore che c'è fuori, lui non lo porta minimamente nel gruppo di lavoro. Non ho mai visto del divismo in lui, anzi, è una persona molto giocosa"