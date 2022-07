Miriam Leone cambia look e si scatena al concerto di Max Pezzali - FOTO

L'attrice Miriam Leone sfoggia un nuovo look e si scatena al concerto di Max Pezzali

Miriam Leone non si è persa la breve reunion degli 883. Dopo tanti anni, a San Siro, Max Pezzali e Repetto, sono tornati insime per un evento, che la musica italiana attendeva da tempo. L'attrice si è scatenata al concerto, insime al pubblico e a tanti altri vip, cantando le hit storiche del gruppo.

Miriam Leone in questo periodo è in vacanza e delizia i suoi follower con numerose foto e storie, tra cui quelle del concerto. Soprattutto, i suoi fan hanno molto apprezzato il cambio look, l'ex Miss Italia ha esibito un nuovo taglio di capelli.