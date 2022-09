Mostra Venezia, Safiria Leccese volto e voce narrante del docufilm "Semplice"

Mostra del Cinema di Venezia 2022, Safiria Leccese volto e la voce narrante del docufilm “Semplice”

Al Festival di Venezia è stata annunciata un'avventura dal sapore speciale affidata a Safiria Leccese, giornalista e Conduttrice Mediaset. Sarà infatti il volto e la voce narrante del docufilm “Semplice”, firmato dal regista Mauro Vittorio Quattrina e presentato nello spazio della Regione del Veneto/Veneto Film Commission: un film documentario patrocinato dalla Regione del Veneto che narra la storia di Maria Domenica Mantovani di Brenzone (VR), fondatrice dell’Istituto delle Piccole Suore, santificata lo scorso maggio 2022.

L’ultima Santa, in ordine cronologico ad essere canonizzata da Papa Francesco.

Una donna che ha fatto cose straordinarie nella sua vita quotidiana e stanziale.“Una donna che ha seminato nel piccolo e ora i frutti sono in tutti i continenti “- ha spiegato il regista Quattrina .“È una cosa nuova per me - ha detto Safiria Leccese- in conferenza stampa rispondendo alle domande di Marina Zerman di Telepace - ma al tempo stesso è un altro tassello su un percorso professionale iniziato proprio all’ interno di Mediaset molti anni fa con un mese intero di dirette per raccontare l’agonia e poi il passaggio terreno di Giovanni Paolo II, continuato con l’esperienza unica della conduzione in Mondovisione della Veglia per la sua Beatificazione per conto del Vaticano e poi con la trasmissione di prima serata “La Strada dei Miracoli “, con alcune storie scelte per i libri...





Insomma un percorso che da anni scorre parallelo a quello della politica e dell’ economia di cui ora mi occupo quotidianamente . Lo metto tra le storie luminose che possono dire molto sia a chi crede che a chi non crede sulla bellezza del modo di vivere: e cioè donandosi e condividendo “.

Avendo trascorso la sua intera esistenza nel suo piccolo paese natale, Maria Domenica ha lasciato in tutto il mondo tracce profonde delle tante opere compiute a favore delle comunità.In particolare per i poveri e per gli orfani, cui garantiva cure e istruzione.

Il docufilm verrà girato a Brenzone nei luoghi della vita e delle opere di Maria Domenica, “una donna semplice - ha ricordato il sindaco Davide Benedetti- come il titolo del documentario che può dire anche ai ragazzi che più importante di ciò che si fa è il modo in cui lo si fa”. Ed è lo spirito e i valori che hanno spinto la fondazione Cattolica assicurazioni guidata da Paolo Bedoni a sposare il progetto e alla consigliera regionale Alessandra Sponda a promettere il suo impegno affinché il docufilm venga proiettato in tutte le scuole