Nasce VGroove Trasporti, il camion che diventa set cinematografico itinerante

Talento e innovazione. Non solo per creare immagini. Anche per fare business con un’idea del tutto tecnologica e stimolante: rendere meno stressante la vita di chi lavora sul set cinematografico. Parte così con VGroove Trasporti Cinematografici la grande sfida dei cugini Mariagiovanna De Angelis, del marito Fabio Telese, gestore della società VRent, e del regista Edoardo De Angelis, titolare della produzione O’ Groove l’idea di creare un set cinematografico mobile. L’idea è di affermarsi nel trasporto cinematografico sostituendo il palcoscenico e ciò che succede dietro un set con camion capaci di offrire qualsiasi tipo di comfort.

E’ sulla base di questi principi per rendere meno faticosa la vita da star che sorge il progetto che fonde due mondi diversi: quello del trasporto urbano e del noleggio puro con una flotta di oltre 2500 veicoli a sostegno del mondo del cinema.

Più volte, De Angelis (un David di Donatello, tre Ciak d’Oro e tre Nastri d’Argento), chiacchierando con la cugina, si era lamentato per la mancanza di comfort per gli attori e gli addetti ai lavori durante la realizzazione di film. Capita, infatti, di dover attendere anche tre ore prima di poter girare una scena. In questo caso, poter avere a disposizione i giusti comfort può aiutare notevolmente attori e operatori cinematografici.

Così, quasi come se si fosse accesa una lampadina nella mente di Fabio e Mariagiovanna, l’idea di realizzare camion confortevoli quasi a sostituire un set cinematografico con tutti i suoi comfort. Da qui la realizzazione di dieci prototipi, partendo dalle esigenze di ognuno degli attori fino al box per l’elettricità e alla sala “trucco e parrucco”, arredati dallo scenografo Carmine Guarino. Un allestimento realizzato su misura e curato nei minimi particolari per creare quello che ora tutti chiamano il “set cinematografico che viaggia”.

“E’ un progetto nato da due mondi apparentemente diversi”, sottolinea Mariagiovanna De Angelis, amministratore unico della V Groove. “Un’idea che nasce dall’esigenza di rendere meno stressante la vita sul set”.