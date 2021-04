Neima Ezza, il rapper più discusso del momento, si racconta nel singolo "Casa"

Di Neima Ezza si sta parlando negli ultimi giorni per gli scontri tra la polizia e i 300 ragazzi arrivati per registrare il suo nuovo video in Piazza Selinunte a Milano, fatti che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati sia per lui che per l’altro rapper Baby Gang, oltre ad altri giovani del quartiere San Siro.

Ma Naima Ezza è soprattutto un artista e proprio oggi esce il suo nuovo singolo, “Casa”, prodotto da NKO.





Il brano ruota attorno al tema delle mancanze e della nostalgia: tra la voglia di cambiamento e il desiderio di rivedere visi familiari, il pezzo racconta della necessità di tornare a casa. Un sentimento comunicato e valorizzato da sonorità malinconiche e amare, che trasmettono pienamente la riflessione che sottostà al testo, e rendono la narrazione evocativa. Una traccia conscious in cui Neima Ezza si racconta senza nascondere fragilità e riflessioni personali, che si snodano attorno a un ritornello travolgente ed empatico, lasciando una sua impronta definita.



Nato in Marocco e cresciuto a Milano, Neima Ezza è un giovane rapper di 18 anni. Nei suoi brani racconta la sua storia, quella della sua famiglia e del suo quartiere, fatto di case popolari, grandi spazi abbandonati e infiniti androni. Le strofe descrivono la sua routine quotidiana, dove lo sfondo reale è il quartiere e le persone che lo abitano, i primi ad averlo supportato.

Un legame profondo con il territorio e il tessuto sociale che ha portato Neima Ezza a raccogliere oltre 23 milioni di stream su Spotify e YouTube. Dopo una serie di singoli e la firma con Sony Music, “Perif” rappresenta uno step successivo per l’artista, che lo considera un vero e proprio manifesto della vita in periferia, per puntare i riflettori su angoli di Milano dimenticati, tra i quartieri di San Siro e Baggio, dove la microcriminalità è parte del quotidiano di un contesto sociale molte volte abbandonato a se stesso.

“Perif” vuole essere un messaggio di riscatto e un'ispirazione per trarre forza nonostante le difficoltà, per cercare una rivincita personale e sociale valorizzando i propri talenti. A questo si aggiungono i nuovi singoli “Amico” (prod. Big Fish) e “Casa”, che confermano un percorso estremamente legato al tessuto sociale e alla realtà che lo circonda.