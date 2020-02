Nina Moric in condizioni 'alterate': Luigi Favoloso ambiguo su alcol e droga

Nina Moric ha fatto preoccupare tutti durante l'ultima puntata di Live Non è La D'Urso. Luigi Favoloso ha fatto insinuazioni strane, pronunciando frasi sibilline su alcol e droga. Il giorno successivo la modella ha replicato.

Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità per dimostrare che le sue dichiarazioni su Luigi Favoloso sono vere. La modella croata accusa infatti l'ex gieffino di essere stato violento con lei e, una volta, nei confronti del figlio Carlos. Il 17enne di recente ha confermato la tesi della madre, ma Favoloso ha continuato a negare.

Le condizioni con cui si è presentata in diretta Nina Moric hanno preoccupato tutti. Sui social sono partiti commenti di ogni tipo, l’imprenditore napoletano ha fatto una grave insinuazione.

Domenica 16 febbraio, Barbara D’Urso è tornata a parlare del caso Moric-Favoloso. Nina era in collegamento da casa, pronta a sottoporsi alla macchina della verità. Le sue condizioni ed il suo atteggiamento hanno però preoccupato tutti, conduttrice compresa.

“Non ti senti bene, che parli così? Nina ma stai bene?” ha chiesto infatti la D’Urso notando qualcosa di strano. La Moric parlava con una voce diversa, pronunciava talvolta frasi sconnesse e ogni tanto sembrava addormentarsi.

Quando si è sottoposta alla macchina della verità parlava in modo eccessivamente pacato.

Nina ha assicurato di stare bene, ma non è riuscita a convincere. I social sono impazziti e gli utenti hanno iniziato a scrivere commenti di ogni tipo sul suo stato di salute.

Luigi favoloso: “Chi fa la macchina della verità non deve essere sotto l’effetto di alcol o droga”

Al termine della macchina della verità, Luigi Favoloso si è lasciato andare ad un commento piuttosto sibillino. Ha dichiarato di non voler insinuare nulla, ma la sua affermazione insinuava eccome.

“La regola della macchina della verità è che una persona non deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente, ma nessuno ha controllato” ha tuonato l’ex gieffino.

Ha rincarare la dose è stato poi il padre di Favoloso: “Questa donna deve essere aiutata”.

Nina Moric risponde alle accuse: "Avevo gli occhi chiusi per concentrarmi"

"Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos'altro mi avete detto. Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C'erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto" ha affermato Nina Moric nelle storie di instagram, per rispondere alle accuse.

"Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Però, come ho detto prima, la giustizia non la fa un programma. Anzi. La giustizia si affronta nelle sedi opportune, quindi. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina" ha aggiunto la modella.

"Se chiudevo gli occhi era solo per una ragione. Avevo l'auricolare sull'orecchio e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire" ha poi dichiarato la Moric, per spiegare il suo strano atteggiamento. "Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità"